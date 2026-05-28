Προκλητική ειρωνεία και έλλειψη ουσίας καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα η ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για την Δημοκρατία», η οποία σχολιάζει την παρουσίαση από τον πρώην πρωθυπουργό του νέου κόμματος «ΕΛ.Α.Σ.».

«Η εισαγωγή της ομιλίας του χαρακτηρίζεται ως λυπηρή», καθώς –όπως αναφέρεται– «εξομοίωσε τα πολιτικά κόμματα με είδη αναλώσιμα», υποστηρίζοντας ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να «καταναλώσουν».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα κόμματα αποτελούν πυλώνα της Δημοκρατίας και πως η προσέγγιση αυτή υποβαθμίζει τον θεσμικό τους ρόλο. Η συνέχεια της ομιλίας, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, χαρακτηρίζεται εξίσου απογοητευτική.

Η αναφορά του κ. Τσίπρα σε «ζωή με αξιοπρέπεια», «ασπίδα στην ακρίβεια» και «δύναμη στην εργασία» προκαλεί, όπως σημειώνεται, όταν προέρχεται από τον πολιτικό που «έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον της χώρας», μετατρέποντας το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού σε «ΝΑΙ».

Αντίστοιχα, η επίκληση του κ. Τσίπρα σε μια «ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες» προκαλεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθώς προέρχεται από πρώην πρωθυπουργό που «δεν προώθησε την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος» και «δεν στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καρυστιανού» για την παύση της ασυλίας των πολιτικών. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται λόγος για «ατιμωρησία υπουργών» όπως του Κ. Καραμανλή και του Χ. Σπίρτζη, «ποινικά υπόλογων για τη Σύμβαση 717», η εκτέλεση της οποίας, σύμφωνα με το κείμενο, «θα είχε αποτρέψει το έγκλημα των Τεμπών».

Παράλληλα, η εξαγγελία του κ. Τσίπρα για «ισχυρή οικονομία» και «κανόνες στις τράπεζες» χαρακτηρίζεται επίσης προκλητική, καθώς –όπως σημειώνεται– «η κυβέρνησή του άνοιξε τον δρόμο στα funds», τα οποία «εξαγόρασαν με αδιαφανείς όρους τα δάνεια των Ελλήνων, οδηγώντας σε απώλεια περιουσίας».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με αιχμηρή αναφορά ότι ο κ. Τσίπρας «νομίζει πως οι πολίτες τρώνε κουτόχορτο ή έχουν μνήμη χρυσόψαρου».