Στη Λεμεσό μετέβη την Τετάρτη (27/5) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στην Άτυπη Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνάντησης, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τους υπουργούς να αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων και την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής.

Προσκεκλημένοι της κυπριακής Προεδρίας είναι οι υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα και της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ειδική θεματική ενότητα της συνάντησης.