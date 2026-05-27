Με σημαντική απουσία θα παραταχθεί η AEK στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (28/5, 20:15), καθώς ο ΚιΣόν Φίζελ τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Ο Αμερικανός σέντερ αποκόμισε πρόβλημα από την αναμέτρηση με τον Άρη και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, με τα αποτελέσματα να δείχνουν κάκωση στο δεξί γόνατο.

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε πως ο Φίζελ έχει τεθεί εκτός προπονήσεων και ακολουθεί ήδη θεραπευτική αγωγή, με τη συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια να παραμένει αμφίβολη.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Πλήγμα για τη “Βασίλισσα” πριν από τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL με Ολυμπιακό.

Ο ΚιΣόν Φίζελ (τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με Άρη Betsson) υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων.

Ο Αμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή».