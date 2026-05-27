Ένας νεαρός οδηγός που κατέγραψε τον εαυτό του να οδηγεί επικίνδυνα λίγο πριν από μια σφοδρή σύγκρουση, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τις βρετανικές αρχές.

Ο 22χρονος Rhys Courtney βιντεοσκοπήθηκε με το κινητό του να κινείται επιθετικά μέσα στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A52 στο Bramcote του Nottinghamshire, προτού προσκρούσει με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος άλλου οχήματος.

Η βίαιη σύγκρουση εκτόξευσε το αυτοκίνητο εκτός δρόμου, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στους επιβάτες και οδηγώντας σε αλυσιδωτή σύγκρουση τριών οχημάτων αργά τη νύχτα.

Μια γυναίκα που επέβαινε στο όχημα υπέστη κάταγμα κλείδας και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, ενώ ο άνδρας οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά με εκτεταμένους μώλωπες.

Ακόμη και ο σκύλος της οικογένειας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο τραυματίστηκε και χρειάστηκε κτηνιατρική φροντίδα.

Η έρευνα και η σύλληψη

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 10 το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου του περασμένου έτους και συνέλαβε τον Courtney εννέα ημέρες αργότερα, αφού πρώτα τον ανέκρινε επί τόπου.

Κατά την ανάκριση, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 60 έως 70 μιλίων την ώρα, δηλώνοντας πως είχε αποφασίσει με έναν φίλο του να «οδηγήσουν άσκοπα στην περιοχή».

Οι αστυνομικοί ωστόσο τον αντιμετώπισαν με αδιάσειστα στοιχεία: βίντεο από κινητό τηλέφωνο έδειχνε το ασημί Seat του να πλησιάζει επικίνδυνα άλλο όχημα, πριν κάνει απότομη κίνηση και συγκρουστεί βίαια.

Αντιμέτωπος με το υλικό, ο Courtney παραδέχθηκε ότι οδηγούσε «λίγο γρήγορα» και υποστήριξε πως το ατύχημα τον έκανε πιο προσεκτικό οδηγό.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο νεαρός παραδέχθηκε την ενοχή του για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Το Δικαστήριο του Nottingham (Nottingham Crown Court) τον καταδίκασε στις 4 Μαρτίου σε φυλάκιση 18 μηνών.

Επιπλέον, του απαγορεύθηκε να οδηγεί για δύο χρόνια και εννέα μήνες, ενώ θα πρέπει να ολοκληρώσει εκτεταμένο τεστ οδήγησης προτού μπορέσει να αποκτήσει ξανά άδεια.

Ο Courtney προσπάθησε να ασκήσει έφεση κατά της ποινής, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε.

Οι δηλώσεις της αστυνομίας

Η αστυνομικός PC Pip Luxton από την αστυνομία του Nottinghamshire δήλωσε: «Ο Courtney μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που δεν σκότωσε κανέναν με την απερίσκεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά του».

Πρόσθεσε ότι «τα θύματα του περιστατικού οδηγούσαν με ασφάλεια και εντός των ορίων ταχύτητας, όπως κάνουν οι περισσότεροι οδηγοί κάθε μέρα» και τόνισε πως «η ανταμοιβή τους ήταν να χτυπηθούν βίαια από πίσω από έναν άνθρωπο που επέλεξε να οδηγήσει επικίνδυνα και επιθετικά».

«Είμαι ικανοποιημένη που λογοδότησε για τις πράξεις του», κατέληξε η Luxton.

Η επιθεωρήτρια Usha Madara πρόσθεσε: «Όπως ανακάλυψε με οδυνηρό τρόπο ο Courtney, οι συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές».

Και συνέχισε: «Ελπίζω όσα συνέβησαν να αποτελέσουν προειδοποίηση για άλλους νέους άνδρες σχετικά με τις συνέπειες της απερισκεψίας, της ανευθυνότητας και της αδιαφορίας για την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του δρόμου».