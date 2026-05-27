Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια της χώρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, στο Ηράκλειο της Κρήτης κορυφώνονται οι αντιδράσεις γύρω από η δημιουργία της νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας, με φορείς και κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα τέτοιο κέντρο στην τοπική κοινωνία και την ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα της περιοχής.

Μέσα σε δύο 24ωρα, οι λιμενικές Αρχές της Κρήτης χρειάστηκε να επέμβουν σε έξι διαφορετικά περιστατικά παράτυπης εισόδου, εντοπίζοντας περισσότερους από 250 πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλιστα, μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, το πρωί της Δευτέρας, έφτασαν στη Γαύδο συνολικά 83 αλλοδαποί. Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex ενημέρωσε τη λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό και τη διάσωση 38 αλλοδαπών (36 άνδρες και 2 γυναίκες) επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι από την παραλία Τρυπητή της Γαύδου. Λίγα λεπτά αργότερα, και πάλι σκάφος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής ενημέρωσε για την ύπαρξη 45 αλλοδαπών (44 άνδρες και 1 γυναίκα) επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Την Κυριακή, δε, περισυλλέχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων 59 πρόσφυγες και μετανάστες (41 άνδρες και 18 ανήλικοι) από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας τα χρηματικά ποσά μεταξύ 150.000 γκίνε Αιγύπτου και 5.000-12.000 δηναρίων Λιβύης έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Οι αφίξεις και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ξεπέρασαν τις 4.100 οι μεταναστευτικές αφίξεις μόνο προς Κρήτη από τις αρχές του 2026, την ώρα που οι αφίξεις σε όλη την επικράτεια έφτασαν τις 9.301. Οπως τόνισε σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 παράνομες αφίξεις προς την Κρήτη.

Την ίδια στιγμή, η δημιουργία νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο – υπενθυμίζεται πως στα Χανιά λειτουργεί ήδη στην Αγυιά – έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς και κατοίκους να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Ηδη ο υπουργός Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε πως το υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι», κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο, δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Μάλιστα, όπως σημείωσε, στη Λιβύη βρίσκονται περίπου 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης χώρων στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί προτάσεις του υπουργείου (στρατόπεδα, χώροι σε Καλάμι και Γάζι), χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο προκρίνει χώρο στην περιοχή των Μαλάδων, προκειμένου να γίνει η δομή.

Η μάχη με τον χρόνο

Από την πλευρά της η δημοτική Αρχή του Ηρακλείου κάνει λόγο για ανέφικτη πρόταση καθώς στις Μαλάδες θα πρέπει να προηγηθούν απαραίτητα έργα, που είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει δώσει το υπουργείο. Ο δε δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μιλώντας στη «Νέα Κρήτη», εκφράζει την απορία του για το γεγονός ότι έως τώρα στο κάδρο παραμένει μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, παρόλο που το ζήτημα των αυξημένων μεταναστευτικών αφίξεων αφορά «όλη την Ανατολική Κρήτη, τον Βορρά και τον Νότο». Οπως δε υπογραμμίζει, η συγκεκριμένη περιοχή έχει σημαντικά προβλήματα υποδομών, με κυριότερο την απουσία αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης. «Πώς θα μπορέσει από τη μια μέρα στην άλλη να δεχθεί ακόμα 800 ή 900 ανθρώπους και να εξακολουθήσει να παραμένει βιώσιμη;».

Στο μεταξύ, κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο». Πρόκειται για το νομοσχέδιο που θεσπίζει για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου (screening) στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών· ενώ περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη αξιοποίησης κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, θέμα για το οποίο η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.