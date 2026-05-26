Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛΑΣ), του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, η οποία ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματος, το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, στο Θησείο.

Κατά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματός του, απευθυνόμενος, όπως είπε, «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του έθεσε τη «ζωή με αξιοπρέπεια», την «ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες» και μια «οικονομία δίκαιης ανάπτυξης».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, δίνοντας έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας», με ανάπτυξη εθνικών τεχνολογικών υποδομών.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για μια «ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης», τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.

