Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς τη EuroLeague, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τα οργανωτικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν στο Final Four της Αθήνας.

Ο τουρκικός σύλλογος έκανε λόγο για σημαντικές δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η οποία διεξήχθη από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, ζητώντας εξηγήσεις από τη διοργανώτρια αρχή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε, τα προβλήματα επηρέασαν τόσο τους φιλάθλους όσο και τα μέλη της ομάδας, με την τουρκική πλευρά να θεωρεί πως η συνολική εμπειρία του Final Four δεν ήταν στο επίπεδο που απαιτεί μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.

EuroLeague Final Four Organizasyonunda Yaşanan Aksaklıklara İlişkin Resmi Başvurumuz Hakkında 🔗 https://t.co/hnJBFsQNat pic.twitter.com/x4uO0hMfQl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 26, 2026

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του EuroLeague Final Four, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2026, έγιναν επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα στην έκδοση εισιτηρίων και τις οργανωτικές δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν, ιδιαίτερα πριν και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού αγώνα.

Στην προσφυγή που κατέθεσε ο σύλλογός μας καταγράφηκαν αναλυτικά η ταλαιπωρία που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας, τα επιχειρησιακά προβλήματα στη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων, οι σοβαρές αστοχίες στην κατανομή των θέσεων, καθώς και οι ελλείψεις στη διαχείριση της διοργάνωσης.

Όλες οι ενστάσεις και οι αξιολογήσεις μας σχετικά με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους φιλάθλους μας αλλά και τις οικογένειες των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου, κοινοποιήθηκαν επίσημα στη Euroleague. Παράλληλα, ζητήσαμε αναλυτικές εξηγήσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Ως Φενέρμπαχτσε, ενημερώνουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των φιλάθλων μας, τη διασφάλιση της ισότητας και της διαφάνειας στις διοργανώσεις και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον».