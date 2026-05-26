Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» και τη δημοσιοποίηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης του νέου κόμματος, κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν με αιχμηρό τρόπο το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες.

Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» τόνισαν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικές πηγές.