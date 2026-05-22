Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το απόγευμα τον Δήμο Δομοκού και ιδιαίτερα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, προκαλώντας έντονα φαινόμενα με χαλαζόπτωση, ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή που πλημμύρισε εκτεταμένες καλλιέργειες.

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Δομοκού και υπεύθυνος για την περιοχή, Νίκος Καλημέρης, τα φαινόμενα επηρέασαν σχεδόν το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας. Ιδιαίτερα πλήγηκαν οι Δημοτικές Κοινότητες Νέου Μοναστηρίου, Βαρδαλής, Αγραπιδιάς, Σοφιάδας, Πετριλίου, Πουρναρίου, Βελεσιωτών, Θαυμακού, Εκκάρας και Γαβρακίων.

«Από την ένταση των φαινομένων, χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν, ενώ χιλιάδες ακόμη υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη χαλαζόπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καλημέρης.

Το ακριβές μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την υποχώρηση των υδάτων και την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων. Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν τόσο από τους ίδιους τους αγρότες όσο και από τα εξειδικευμένα συνεργεία του ΕΛΓΑ.