Σοκαριστικό βίντεο ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα παρασύρεται και συνθλίβεται από το ίδιο της το αυτοκίνητο, ενώ επιχειρούσε να ελέγξει την μπαταρία του οχήματος.

Η γυναίκα στεκόταν μπροστά από το μαύρο Renault Clio της, με ανοιχτό το καπό, όταν το όχημα κινήθηκε ξαφνικά προς τα εμπρός. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην πόλη Κομορδόρο Ριβαδαβία, στη νότια Αργεντινή, σύμφωνα με το NewsX.

Στο βίντεο που προέρχεται από κάμερες ασφαλείας, διακρίνεται η στιγμή που ο τροχός περνά πάνω από το στήθος και το κεφάλι της γυναίκας, προτού το αυτοκίνητο συνεχίσει να κυλά στον δρόμο.

Καθώς το όχημα απομακρύνεται, η γυναίκα φαίνεται πεσμένη στην άσφαλτο, να κινείται ελάχιστα και να κρατά το στήθος της.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην αστυνομία, η γυναίκα προσπαθούσε να συνδέσει τα καλώδια της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Όταν ολοκληρώθηκε το κύκλωμα, το όχημα –που φέρεται να είχε μείνει χωρίς ενεργοποιημένο χειρόφρενο– εκτινάχθηκε προς τα εμπρός.

Αστυνομικοί και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της περιοχής.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, επέζησε χωρίς κατάγματα ή σοβαρούς τραυματισμούς, γεγονός που χαρακτηρίζεται θαύμα.

Οι αρχές συνέλεξαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και κατέσχεσαν το όχημα για δικαστικοτεχνική εξέταση των φρένων και του κιβωτίου ταχυτήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συμβάν οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.