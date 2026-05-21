«Σήμερα γεννιέται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Με τη φράση αυτή η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του θεάτρου «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (21/5), προσθέτοντας πως «το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», με την ίδια να απευθύνεται σε ένα κοινό που την υποδέχθηκε θερμά.

Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κ. Καρυστιανού Θανάσης Αυγερινός μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας της κ. Καρυστιανού, με την ίδια να ανεβαίνει στο βήμα περίπου στις 20:30.

Ξεκινώντας την ομιλία της είπε πως «έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά δεν ακούγανε».

Τόνισε ότι «σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες.

Η Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, επισημαίνοντας πως γνωρίζει ότι είναι «δίπλα μας, με τη σκέψη και την ψυχή τους». Στη συνέχεια, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία.

Οι βασικές αρχές του κινήματος

Στην ομιλία της έκανε αναφορά στην οικογένεια, τη δημόσια εκπαίδευση, τους συνταξιούχους και την τρίτη ηλικία, τα άτομα με αναπηρία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επεσήμανε πως «για το κίνημά μας, οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη τους οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον».

Αναφερόμενη στη Δικαιοσύνη, τόνισε την ανάγκη για «ανεξαρτησία, παύση διορισμού της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική και ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης», προσθέτοντας ότι στόχος είναι και «η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και η προστασία της πρώτης κατοικίας».

Οικονομία και εθνική ανεξαρτησία

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «μία κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις», θέτοντας ως προτεραιότητα τη ριζική παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας με εθνικό σχέδιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για εξάλειψη της οικονομικής εξαθλίωσης και της φτωχοποίησης, καθώς και στην επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού που έχει μεταναστεύσει.

Τέλος, σημείωσε πως «η Πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Ανακοινώνοντας το όνομα του κόμματος, δήλωσε: «Υπάρχει μία στιγμή στην ιστορία κάθε λαού που η σιωπή γίνεται φωνή και πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή έφτασε για την Ελλάδα». Με τη φράση αυτή ολοκλήρωσε την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, που όπως είπε, φιλοδοξεί να εκφράσει μια νέα εποχή για τη Δημοκρατία και την κοινωνία.