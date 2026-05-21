Η Μεγάλη Πυραμίδα στη Γκίζα, αν και χτίστηκε πριν από περίπου 4.600 χρόνια, φαίνεται πως διαθέτει εντυπωσιακή αντισεισμική προστασία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές που μελέτησαν τη δομή του εμβληματικού μνημείου, το οποίο ανεγέρθηκε κατά την περίοδο του Παλαιού Βασιλείου της αρχαίας Αιγύπτου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σχεδιάστηκε με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που το βοηθούν να αντέχει τη δύναμη των σεισμών.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, οι επιστήμονες αξιολόγησαν τη δυναμική συμπεριφορά της πυραμίδας χρησιμοποιώντας σεισμογράφους. Παρά το τεράστιο μέγεθος και την πολυπλοκότητά της, παρουσίασε αξιοσημείωτα σταθερή δομική απόκριση στις δονήσεις.

Οι τέσσερις πλευρές του μνημείου, που βρίσκεται λίγο έξω από το Κάιρο, είναι φτιαγμένες από ογκώδεις ασβεστολιθικούς λίθους και έχουν μήκος περίπου 230 μέτρα στη βάση.

Αρχικά, η πυραμίδα είχε ύψος περίπου 147 μέτρα και για 3.800 χρόνια κατείχε τον τίτλο του ψηλότερου κτίσματος στον κόσμο. Η διάβρωση και η αφαίρεση των λείων εξωτερικών λίθων για οικοδομική χρήση μείωσαν το ύψος της στα σημερινά 138,5 μέτρα.

Η αρχιτεκτονική που αντέχει στους σεισμούς

Οι επιστήμονες εντόπισαν πολλαπλά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο οικοδόμημα αντοχή. Η ευρεία βάση, το χαμηλό κέντρο βάρους, η συμμετρική γεωμετρία και η σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή διασφαλίζουν τη σταθερότητα του μνημείου. Επιπλέον, η εσωτερική δομή με τους θαλάμους μειώνει την ενίσχυση των δονήσεων, ενώ το ισχυρό ασβεστολιθικό υπόστρωμα ενισχύει περαιτέρω την ανθεκτικότητα.

«Αυτά τα στοιχεία, στο σύνολό τους, δημιουργούν μια ισορροπημένη και συνεκτική δομή», δήλωσε ο σεισμολόγος Μοχάμεντ Ελ Γκάμπρι του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αστρονομίας και Γεωφυσικής (NRIAG) της Αιγύπτου, κύριος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports.

Ο σεισμολόγος του NRIAG Asem Salama σημείωσε ότι «οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατασκευαστές διέθεταν σαφώς πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη σταθερότητα, τη συμπεριφορά των θεμελίων, την κατανομή της μάζας και τη μεταφορά φορτίων».

«Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό τεχνικό επίτευγμα, αλλά και ένα βαθύ έργο τέχνης και ανθρώπινης οραματικής σκέψης. Η τέλεια συμμετρία της, η μνημειώδης κλίμακα και οι κομψές αναλογίες της δημιουργούν μια διαχρονική ομορφιά που συνεχίζει να προκαλεί δέος ακόμη και μετά από 4.600 χρόνια», πρόσθεσε ο Ελ Γκάμπρι.