Αποκατεστημένο, αναγνώσιμο και εκθεσιακά λειτουργικό παραδίδεται στο κοινό το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, το Παλάτι των Δεσποτών στον Μυστρά, καθώς χθες πραγματοποιήθηκε και η επίσημη τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Το παλάτι, που ανήκει σε έναν αρχαιολογικό χώρο ενταγμένο στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO, μετατρέπεται πλέον σε έναν λειτουργικό εκθεσιακό χώρο με τη μόνιμη φυσική και ψηφιακή έκθεση «Ηγεμονικά αφηγήματα», που οργανώνει ερμηνευτικά την ιστορία του συγκροτήματος, ενώ δύο ακόμη εκθέσεις προσφέρουν νέες οπτικές στους επισκέπτες.

Η πρώτη έχει τίτλο «Στα σαράγια της βασιλοπούλας», η οποία βασίζεται σε αρχειακό υλικό και αφορά την πρόσληψη του Μυστρά διαχρονικά από την ευρωπαϊκή διανόηση και η δεύτερη «Στο φως της Αυλής. Απείκασμα ενδόξου περιβολής», η οποία περιλαμβάνει ενδυμασίες που δημιουργήθηκαν από τη μοναστική αδελφότητα της Παντάνασσας, βασισμένες στη βυζαντινή εικονογραφία με τη συμβολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση διαδρομών και τα μέσα πρόσβασης ΑμεΑ, η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος υδροδότησης και πυρόσβεσης και εκπόνηση του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της Καστροπολιτείας και μελέτης βιοποικιλότητάς του.