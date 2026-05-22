Να σταματήσει να αναφέρεται σε οθωμανικό «φιρμάνι» το οποίο δήθεν επέτρεπε στον λόρδο Ελγιν την αρπαγή των Γλυπτών του Παρθενώνα κάλεσε χθες τη Βρετανία η εκπρόσωπος της Τουρκίας στην UNESCO, επαναλαμβάνοντας ότι τα αριστουργήματα που σχεδίασε ο Φειδίας αποσπάστηκαν και εξήχθησαν από την Ελλάδα παρανόμως. «Δεν έχουμε βρει κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι οθωμανικές Αρχές χορήγησαν άδεια στον λόρδο Ελγιν. Πριν από δύο χρόνια, η Τουρκία επανέλαβε αυτό το γεγονός, επιβεβαιώνοντας ότι το αποκαλούμενο φιρμάνι δεν υπάρχει», τόνισε, απευθυνόμενη προς τους εκπροσώπους της βρετανικής κυβέρνησης και του Βρετανικού Μουσείου, η Ζεϊνέπ Μποζ, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας.

«Εφόσον, λοιπόν, δεν υπάρχει, δεν πιστεύω ότι μπορεί πλέον να γίνεται αναφορά σε αυτό σε τέτοιου είδους διακυβερνητικά φόρα», υπογράμμισε από το βήμα της 25ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών (ICPRCP), που διεξάγεται στο Παρίσι. Συνεπώς, συνέχισε, «ζητούμε πολύ ευγενικά και με όλο μας τον σεβασμό από την αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου να απαλείψει αυτή την αναφορά, καθώς δεν υπάρχει ούτε μία απόδειξη για την ύπαρξη τέτοιου εγγράφου». Κατόπιν, εξέφρασε τη «σθεναρή υποστήριξη» της Τουρκίας προς το ελληνικό αίτημα, εκφράζοντας την ελπίδα «να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα».

Το αίτημα της επανένωσης στήριξαν τουλάχιστον 20 ακόμη κράτη. Ούτε μία χώρα δεν συντάχθηκε με τη Βρετανία, η οποία επέμεινε ότι μπορεί μόνο να μας δανείσει τα Γλυπτά, εφόσον όμως η Ελλάδα «αναγνωρίσει το Βρετανικό Μουσείο ως ιδιοκτήτη και δεσμευθεί να τα επιστρέψει στο Λονδίνο».