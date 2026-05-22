Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε λίγο πριν από την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τους δύο ανιψιούς του, ηλικίας 44 και 39 ετών, για την υπόθεση που αφορά την περιοχή του Αμαρίου.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τα τελευταία χρόνια επικρατούσε καθεστώς ανομίας και φόβου. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, Θεονύμφη Μπέρκη, ο 43χρονος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Λίγο πριν από την προγραμματισμένη ώρα της απολογίας του αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γεγονός που οδήγησε στη μετάθεση της απολογίας του για αύριο Σάββατο (23/5). Η διαδικασία για τους δύο ανιψιούς του συνεχίζεται κανονικά.

Καταθέσεις περίπου 40 παθόντων περιγράφουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένα οργανωμένο σύστημα εκφοβισμού, μέσω του οποίου ιδιοκτήτες φέρονται να εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Αναφέρονται περιστατικά εκφοβισμού, εμπρησμοί, καταστροφές καλλιεργειών, απειλές και πράξεις βίας ως αντίποινα. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου, που υποστηρίζει ότι μετά από χρόνια πιέσεων και εντάσεων αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από την περιουσία του.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ως πράξη εκδίκησης κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του γιου του, ζημιά που εκτιμάται στις 27.000 ευρώ. «Θα ακούσετε πολλά ακόμα… Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί δεν αντέχουμε πια», δήλωσε ο ίδιος στο cretalive.gr. Άλλη κάτοικος της περιοχής φέρεται να κατέθεσε: «Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιό μας».

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά κακουργηματικές εκβιάσεις, οργανωμένη δράση με οικονομικό όφελος, καθώς και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καταπατήσει ξένες περιουσίες αλλά μισθώνουν νόμιμα εκτάσεις για τη βόσκηση των ζώων τους.