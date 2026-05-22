Ακτιβιστές του “στολίσκου για τη Γάζα”, που αφέθηκαν ελεύθεροι από ισραηλινές φυλακές μετά τη σύλληψή τους σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ, ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, υπέστησαν κακοποίηση, κατήγγειλαν σήμερα οι διοργανωτές του στολίσκου Global Sumud, με πολλούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλλουν σεξουαλικές κακοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου βιασμού.

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες και το Reuters δεν μπόρεσε να τις επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Η Γερμανία δήλωσε ότι ορισμένοι από τους υπηκόους της τραυματίστηκαν και χαρακτήρισε ορισμένες κατηγορίες «σοβαρές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μια νομική πηγή στην Ιταλία τόνισε ότι εισαγγελείς διερευνούν πιθανά εγκλήματα, όπως απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση.

«Οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν είναι ψευδείς και χωρίς καμιά απολύτως τεκμηριωμένη βάση», τόνισε η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι αντιμετωπίστηκαν «σύμφωνα με τον νόμο».

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν την Τρίτη 430 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 50 πλοία, σε διεθνή ύδατα, σταματώντας τον στολίσκο που μετέφερε βοήθεια προς τη Γάζα.

Οι κατηγορίες για κακοποίηση αναμένεται να αυξήσουν την πίεση, ιδιαίτερα μετά το βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, το οποίο προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Η Ιταλία ανέφερε ότι συζητούνται εντός ΕΕ πιθανές κυρώσεις κατά του Μπεν Γκβιρ.

Οι διοργανωτές του στολίσκου μίλησαν για τουλάχιστον 15 περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων, καθώς και για πυροβολισμούς με πλαστικές σφαίρες από κοντινή απόσταση και δεκάδες σπασμένα κόκαλα.

Ο Ιταλός οικονομολόγος Λούκα Πότζι κατήγγειλε ότι: «Μας έγδυσαν, μας πέταξαν στο έδαφος, μας κλώτσησαν», ενώ ανέφερε και επιθέσεις με τέιζερ.

Η Ιλάρια Μανκόσου περιέγραψε ότι ακτιβιστές κρατήθηκαν σε «πλοία-φυλακές», με ξυλοδαρμούς, κατάγματα πλευρών και έλλειψη βασικών συνθηκών διαβίωσης.

Εισαγγελείς της Ρώμης διερευνούν πιθανά εγκλήματα απαγωγής, βασανιστηρίων και σεξουαλικής επίθεσης.

Η Γερμανία και η Γαλλία ανέφεραν ότι ορισμένοι πολίτες τους τραυματίστηκαν, με κάποιους να χρειάζονται νοσηλεία.

Από την πλευρά της, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι 44 Ισπανοί ακτιβιστές αναμένεται να επιστρέψουν, ενώ τέσσερις έλαβαν ιατρική περίθαλψη για τραύματα.