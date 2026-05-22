Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τη βάναυση μεταχείριση των 430 ακτιβιστών από 40 χώρες – μεταξύ αυτών και έλληνες πολίτες – που επέβαιναν στον «Στολίσκο για τη Γάζα» και για την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε χθες την απέλαση όλων των ξένων μελών του «Global Sumud Flotilla». Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν με τρεις ειδικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Τουρκία.

Τα περίπου 50 πλοία του στολίσκου αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα και οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν διά της βίας στο Ισραήλ, με τον Μπεν-Γκβιρ να δημοσιοποιεί την Τετάρτη βίντεο («προεκλογικού τύπου», σχολιάζει το Reuters) με τον ίδιο να τους λοιδορεί και να τους τρομοκρατεί, ενώ αυτοί ήταν πεσμένοι στα γόνατα, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. «Να καταλάβουν τι παθαίνει όποιος φτάνει με αυτόν τον τρόπο στο Ισραήλ», επιχαίρει σε άλλο βίντεο η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ, μέλος του κόμματος Λικούντ του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αποδοκίμασε τη μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Μπεν-Γκβιρ.

«Δεν συνάδει», είπε, «με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ». Επιστρέφοντας χθες στην Ιταλία, ο δημοσιογράφος και ακτιβιστής Αλεσάντρο Μαντοβάνι κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά την κράτησή του σε αυτό που περιέγραψε ως κοντέινερ, αποκαλώντας το «τόπο τρόμου». «Με κλώτσησαν στα πόδια και με γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. «Αυτοί είναι άνθρωποι που ξέρουν τι κάνουν, οπότε δεν έχω σοβαρά ορατά σημάδια. Χτυπούσαν και έλεγαν: “Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ”». Ενας άλλος Ιταλός, μέλος του στολίσκου και βουλευτής του Κινήματος 5 Αστέρων, ο Ντάριο Καροτενούτο, είπε ότι τον γρονθοκόπησαν στο μάτι και τον κλώτσησαν, ενώ κρατούνταν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah, δικηγόροι της κατέγραψαν καταγγελίες ακτιβιστών για επανειλημμένη χρήση όπλων αναισθητοποίησης (tasers), ύποπτα κατάγματα πλευρών, ξυλοδαρμούς, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. «Ενας από τους ακτιβιστές αναγκάστηκε να γδυθεί εντελώς και να τρέξει, ενώ οι φρουροί γελούσαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές Αρχές τραυμάτισαν με σφαίρες καουτσούκ ορισμένους ακτιβιστές κατά την αναχαίτιση του στολίσκου. Το ισραηλινό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν μη θανατηφόρα μέσα προς τα σκάφη ως προειδοποίηση και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ απέρριψε τις καταγγελίες της Adalah ως ψευδείς, κάνοντας λόγο για «πλήρη σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων» κατά την κράτηση των ακτιβιστών. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στις χώρες τους μέσω Τουρκίας, η οποία οργάνωσε χθες ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό απελαθέντων πολιτών της, καθώς και πολιτών τρίτων χωρών.

Εντονες διαμαρτυρίες

Ως «απολύτως απαράδεκτη» καταδίκασε χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τη συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. «Ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία» τη χαρακτήρισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. Η μία μετά την άλλη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κάλεσαν τους ισραηλινούς πρεσβευτές για να εκφράσουν έντονη διαμαρτυρία. Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπέβαλε επίσημο αίτημα να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ η επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβιρ.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα πιέσει για άμεση επέκταση σε όλη την ΕΕ της απαγόρευσης που έχει επιβάλει η χώρα του στον ισραηλινό υπουργό, με την Πολωνία ήδη να ευθυγραμμίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Με επιστολή δε προς τον Αντόνιο Κόστα, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων AFP, ο ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν καλεί την ΕΕ στη λήψη «πρόσθετων μέτρων» κατά του Ισραήλ. «Το λιγότερο, πρέπει να περιλαμβάνουν την απαγόρευση των προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς και την αναστολή τμημάτων, αν όχι του συνόλου, της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ», αναφέρει, ζητώντας να συζητηθεί το θέμα στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου.

«Κατά την άποψή μου, οι Ισραηλινοί διέπραξαν έγκλημα και – ακόμη χειρότερα – ένα λάθος», σχολίασε χθες ο ιταλός υπουργός Αμυνας Γκουίντο Κροζέτο, επικαλούμενος δηλώσεις του Νετανιάχου για το επεισόδιο με τον Μπεν-Γκβιρ και μια γνωστή φράση του Γάλλου Ιωσήφ Φουσέ. «Ο Ναπολέων είχε διατάξει την εκτέλεση του δούκα του Ανγκιέν και μετά είπε ότι είχε διαπράξει έγκλημα», εξήγησε. «Ο Φουσέ, τότε, απάντησε: “Είναι χειρότερο από έγκλημα: είναι λάθος”».