Στο σημείο όπου βρίσκονται από χθες στο λιμάνι της Ασντόντ οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου “Global Sumud Flotilla”, είναι προγραμματισμένο να μεταβεί σήμερα η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, Μάγια Σολωμού, την ώρα που έχει, εν τω μεταξύ, υπάρξει διεθνής κατακραυγή για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Μπεν Γκβιρ προς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Πρώτο μέλημα της Μάγιας Σολωμού, εφόσον αφιχθεί στον τόπο κράτησης των Ελλήνων πολιτών που χθες θα περνούσαν από τη διαδικασίας ταυτοποίησης και καταγραφής, είναι η παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής καθώς και η μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών το συντομότερο με στόχο τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με νέα ανακοίνωσή του, χθες, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο ενώ, με εντολή Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό.

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», διεμήνυσε το ΥΠΕΞ, τη στιγμή που στην Αθήνα χθες η ανησυχία για την κατάσταση στην οποία ίσως έχουν βρεθεί οι (περίπου 19) Έλληνες του Flotilla ήταν έντονη.

Το υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί και πάλι σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς την ισραηλινή πλευρά τις προηγούμενες μέρες, με τα οποία καλούσε την καλούσε να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπομένων διαδικασιών ενώ, παράλληλα, παρέμενε σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς και τους οικείους των επιβαινόντων για άμεση ενημέρωση.

Θέση για το αποτρόπαιο περιστατικό πήρε και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος, σε ανακοίνωση του, σημείωσε πως «η επίθεση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας I. Ben Gvir σε συλληφθέντες επιβαίνοντες στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προκαλεί διεθνή κατακραυγή», ασκώντας, παράλληλα, κριτική στο ΥΠΕΞ για τη δική του αντίδραση.

«Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, ενώ υπολείπεται των αντιδράσεων, τόσο των άλλων κρατών-μελών ΕΕ που έχουν ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τις πρεσβευτικές αρχές του Ισραήλ όσο και του ίδιου του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών».

Όπως επεσήμανε σχετικά ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η εικόνα των βασανιστηρίων εις βάρος των κρατουμένων επιτείνει την ανησυχία για την ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που μετείχαν στην αποστολή και ήδη κρατούνται».

Απευθυνόμενος, δε στην κυβέρνηση, ο Δημήτρης Μάντζος ζήτησε συγκεκριμένα «να αναλάβει και να εντείνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό τους».

Ανακοίνωση για τη χρήση βίας από τον Ισραηλινό υπουργό εναντίον κρατουμένων συμμετεχόντων στον στολίσκο για τη Γάζα εξέδωσε χθες και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη λεκτική και σωματική βία που προκάλεσε ένας Ισραηλινός υπουργός εναντίον των συμμετεχόντων στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, ο οποίος αναχαιτίστηκε παράνομα από το Ισραήλ», σημείωσε, μεταξύ άλλων, το τουρκικό ΥΠΕΞ προσθέτοντας ότι «καταβάλλεται κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία, σε στενό συντονισμό με τις άλλες αρμόδιες χώρες, για να διασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής απελευθέρωση των κρατουμένων πολιτών μας και των άλλων ακτιβιστών. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται με αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση».