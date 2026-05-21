Η Kimera Automobili εισέρχεται επίσημα στον χώρο των υπεραυτοκινήτων με τη νέα K39, το πιο φιλόδοξο μοντέλο που κατασκευάστηκε ποτέ από την μάρκα με έδρα το Πιεμόντε, η οποία ιδρύθηκε από τον Λούκα Μπένι.

H ιταλική εταιρεία του πρώην οδηγού ράλι Λούκα Μπέτι περνά σε μία νέα εποχή. Το K-39 δεν βασίζεται σε κάποιο ιστορικό μοντέλο, αλλά αποτελεί μία αυθεντική δημιουργία με σαφή αγωνιστικό προσανατολισμό.

Αποκαλύφθηκε στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este του 2026 στις όχθες της λίμνης Κόμο της Ιταλίας και σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για την εταιρεία, η οποία μέχρι τώρα ήταν περισσότερο γνωστή για τις σύγχρονες επανερμηνείες της στα θρυλικά αυτοκίνητα ράλι της Lancia της δεκαετίας του 1980, όπως τα EVO37 και EVO38.

Η Kimera συνεργάστηκε με την Koenigsegg , τη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία που είναι γνωστή για τα extreme hypercars, για να αναπτύξει έναν ειδικά κατασκευασμένο κινητήρα V8 με διπλό τούρμπο. Ο κινητήρας αποδίδει 972 ίππους στις 7.350 σ.α.λ. και 885 lb-ft ροπής στις 5.500 σ.α.λ., με τον κόφτη στροφών ρυθμισμένο στις 8.250 σ.α.λ.