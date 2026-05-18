Επένδυση ύψους 340 εκ. € η οποία καθιστά την Ελλάδα ικανή να παράγει γάλλιο σε ποσότητες που μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών της ΕΕ ενέκρινε η διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων.

Το γάλλιο είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη με εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σε εθνικό επίπεδο, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η επένδυση ενδυναμώνει τη βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, συνιστά μια εμβληματική πρωτοβουλία ευρωπαϊκής σημασίας καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θωράκιση της Ευρώπης.

Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία. Σχετικά με τις συζητήσεις που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες για το γάλλιο, στο πλαίσιο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας (και όχι μόνο) επί των ενεργειακών πρότζεκτ, είχε υπάρξει σχετικό δημοσίευμα στα “ΝΕΑ”.