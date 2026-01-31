Τα κρίσιμα μέταλλα βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομικής και γεωπολιτικής συζήτησης. Δεν πρόκειται απλώς για πρώτες ύλες, αλλά για θεμέλια της τεχνολογικής προόδου, της ενεργειακής μετάβασης και της στρατηγικής ασφάλειας.

Eνα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το γάλλιο – ένα μέταλλο υψηλής τεχνολογίας, απαραίτητο για την παραγωγή ημιαγωγών, φωτοβολταϊκών, LED, προηγμένων ηλεκτρονικών, σύγχρονων αυτοκινήτων και εφαρμογών που σχετίζονται άμεσα με τη βιωσιμότητα και την πράσινη ενέργεια. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται με εκθετικούς ρυθμούς, η σημασία του γαλλίου αυξάνεται διαρκώς.

Η σημασία του εγχειρήματος γίνεται πιο καθαρή αν δει κανείς τη διεθνή εικόνα. Σήμερα, σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής πρωτογενούς γαλλίου προέρχεται από την Κίνα, που πλέον έχει σταματήσει τις εξαγωγές. Αυτό καθιστά την Ευρωπαϊκή Eνωση σε δυσχερή θέση, καθώς η εξάρτησή της δεν είχε μέχρι σήμερα back up plan…

Η εξάρτηση αυτή δεν ήταν απλώς οικονομική. είναι βαθιά γεωπολιτική, καθώς επηρεάζει κρίσιμους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της στρατηγικής ασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι το γάλλιο έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Critical Raw Materials (CRM) της ΕΕ.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή απάντηση περνά μέσα από την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και της βιομηχανικής αυτάρκειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε από τη METLEN, η οποία και προχώρησε σε μια εμβληματική επένδυση ύψους €295,5 εκατ. στον Aγιο Νικόλαο Βοιωτίας, εντός του ιστορικού εργοστασίου «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων βωξίτη, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας αλουμίνας και, για πρώτη φορά σε βιομηχανική κλίμακα στην Ελλάδα, την παραγωγή 50 μετρικών τόνων γαλλίου ετησίως – ποσότητα που μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Ευρώπης.

Oπως δήλωσε πρόσφατα ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, «με υπερηφάνεια μοιραζόμαστε ένα ορόσημο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρώπης: Η ομάδα μας έχει ήδη παράγει τα πρώτα 5 κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις μας. Μπορεί να ακούγεται μικρή ποσότητα, αλλά με την τρέχουσα αξία του γαλλίου στα 1.750 δολάρια ανά κιλό, μόνο αμελητέα δεν είναι. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η κατοχυρωμένη με πατέντα τεχνολογία μας δοκιμάστηκε με επιτυχία όχι σε εργαστηριακές συνθήκες, αλλά σε βιομηχανική παραγωγή».

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ένταξη του έργου στα 47 Στρατηγικά Eργα του CRMA, καθώς και η απονομή της σφραγίδας αριστείας STEP SEAL, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της επένδυσης.

Για την Ελλάδα, πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση της βιομηχανικής της βάσης και του ρόλου της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Για την Ευρώπη, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια πιο ανθεκτική, αυτάρκη και κυρίαρχη βιομηχανία.

Ο Γρηγόρης Πασχάλης είναι Metallurgy Technology Director στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος, της METLEN