Άρης δεν έχει να κυνηγήσει κάτι στα πλέι οφ αλλά… προελαύνει! Καλή εμφάνιση, τρία γκολ και νίκη άνετα με 3-1 του ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ, παραμένοντας ζωντανός για την κατάκτηση της 5ης θέσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κριστιάν Κουαμέ, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και μοίρασε την ασίστ στο γκολ του Γκαρέ, που είχε ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό. Με αυτή τη νίκη οι «κιτρινόμαυροι» ανέβηκαν στους 25 βαθμούς, διατηρώντας τη διαφορά στους τρεις από τον Λεβαδειακό, ο οποίος πέρασε με 3-0 από την έδρα του Βόλου. Η ομάδα του Άρη αγωνίζεται την Τετάρτη εκτός έδρας απέναντι στον Βόλο, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.

O αγώνας

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε μόλις μία διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα -με 4-2-3-1- και τον Κριστιάν Κουαμέ να καλύπτει το κενό του τιμωρημένου Τίνο Καντεβέρε. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Αθανασιάδης. Στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Φαντιγκά και Φρίντεκ, ενώ στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Φαμπιάνο και Ρόουζ. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτέλεσαν οι Ράτσιτς και Γένσεν, με τον Πέρεθ σε πιο προωθημένο ρόλο. Στις πτέρυγες κινήθηκαν οι Γκαρέ και Ντούντου, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Κουαμέ. Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης κράτησε το 3-4-3 και άλλαξε τρία πρόσωπα στο βασικό σχήμα, ένα σε κάθε γραμμή της ομάδας. Ο Πούγγουρας πήρε θέση στην τριάδα των στόπερ αντί του Λίλο, πλαισιωμένος από τους Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς. Στον χώρο του κέντρου επέστρεψε ο Ανδρούτσος, έχοντας στο πλευρό του τον Κανελλόπουλο. Στα φουλ μπακ τοποθετήθηκαν οι Σενγκέλια και Αθανασίου, ενώ στην επιθετική τριάδα ξεκίνησαν οι Φούντας, Νους και Ισέκα.

Ο AΡΗΣ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε από νωρίς να μετατρέψει την ανωτερότητά του σε ουσία, κυριαρχώντας στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Με σωστή ανάπτυξη, έντονο πρέσινγκ και συνεχείς ανακτήσεις κατοχής, πίεσε τον ΟΦΗ και απείλησε αρχικά στο 10’ με τον Γκαρέ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κουαμέ αστόχησε οριακά. Οι δυο τους συνεργάστηκαν εξαιρετικά στη φάση του 1-0 στο 19’. Ο Κουαμέ έστρωσε στον Γκαρέ και ο Αργεντινός με δυνατό τελείωμα μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λίλο. Οι Κρητικοί χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν ρυθμό και άρχισαν να γίνονται απειλητικοί μετά το 30ό λεπτό. Ο Αθανασιάδης αντέδρασε σωστά στο γυριστό σουτ του Νους στο 35’, ενώ στο 41’ ο Λίλο πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση στην κοντινή προσπάθεια του Γένσεν. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, στο 42’, ο Κουαμέ επικράτησε στον αέρα του Αθανασίου και με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ντούντου διαμόρφωσε το 2-0.