Μόνο τον Λορέν Μορόν περιμένει ο Μιχάλης Γρηγορίου για την εντός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (10/05) κόντρα στον ΟΦΗ.

Μετά την επιστροφή των Χόνγκλα και Μεντίλ μέσα στην εβδομάδα, ο Έλληνας τεχνικός είδε σήμερα τον Ανδαλουσιανό επιθετικό να προπονείται για πρώτη φορά σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, σήμερα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο 32χρονος άσσος επανέρχεται στο πρόγραμμα της ομάδας μετά από αρκετές μέρες, για αυτό και δεν είναι ακόμα δεδομένη η παρουσία του στην αποστολή του επερχόμενου αγώνα.

Αυτή θα κριθεί οριστικά αύριο (09/05), τη στιγμή που ο Γρηγορίου δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Τίνο Καντεβέρε ενώ δύσκολα θα επιστρέψει στην αποστολή ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, παρότι συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έχει να παίξει από τις 14 Μαρτίου… πέφοντας πάνω στην πληρόρτητα της θέσης αλλά και του ζητήματος που φαίνεται να υφίσταται ανάμεσα στον ατζέντη του και στον Άρη.

Η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ θα ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα. Πέραν του Καντεβέρε, δεδομένη είναι και η απουσία του τραυματία Διούδη, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.