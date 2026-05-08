Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο για τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με το Bloomberg και πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να εντείνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις στην περιοχή, όπου υπάρχουν υφιστάμενα και δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το προσχέδιο νόμου θεωρείται το πρώτο βήμα της Άγκυρας για να παγιώσει τις αξιώσεις της και να δηλώσει επίσημα κυριότητα σε πιθανούς ενεργειακούς πόρους, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η Τουρκία εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της αλλά και εκείνα της αυτοανακηρυχθείσας Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στον «αγώνα δρόμου» για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περιοχή αποτελεί σημείο έντασης λόγω των αλληλοεπικαλυπτόμενων εδαφικών διεκδικήσεων.

Αυτή την εβδομάδα, ένας κορυφαίος σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει την ένταση», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. «Αλλά οποιαδήποτε κίνηση αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της ή τους Τουρκοκύπριους, θα συναντήσει σθεναρή απάντηση».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό.

Διαφωνίες και διεθνείς αντιδράσεις

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι τα νησιά μπορούν να καθορίζουν τα όρια της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία απορρίπτει αυτή την προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να μετράται μόνο από την ηπειρωτική χώρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να επιβεβαιώσει επισήμως την τουρκική θέση για πρώτη φορά, χωρίς να είναι σαφές πότε θα τεθεί προς συζήτηση.

Οι τουρκικές αξιώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν νέα ένταση με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου ανοικτά της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς η χώρα έχει επίσημη κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί.

Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο για τη διαχείριση των ερευνών, ενώ η ΕΕ έχει στο παρελθόν απειλήσει την Άγκυρα με κυρώσεις για τις ενεργειακές της δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις Αθήνας και Λευκωσίας για την προάσπιση της κυριαρχίας τους.

Το Kυπριακό ζήτημα και οι ενεργειακοί πόροι

Η Κύπρος παραμένει ουσιαστικά διχοτομημένη από το 1974, όταν ο τουρκικός στρατός εισέβαλε και κατέλαβε το βόρειο τμήμα του νησιού μετά την απόπειρα πραξικοπήματος που επιδίωκε την ένωση με την Ελλάδα. Το αυτοαποκαλούμενο κράτος της τουρκοκυπριακής μειονότητας στο βορρά, που αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί μερίδιο από τους ενεργειακούς πόρους που ενδέχεται να ανακαλυφθούν ανοικτά των ακτών.

Η Ελλάδα χαρακτηρίζει την τουρκική ενέργεια ως εισβολή, ενώ η Τουρκία την παρουσιάζει ως κίνηση για την προστασία των Τουρκοκυπρίων.