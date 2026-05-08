Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανικά πλήγματα στη χώρα, την ώρα που από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ κατάπαυση πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των Εμιράτων, «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων». Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν γνωστοποιήσει ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι σε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Όπως ανέφεραν, «ο θόρυβος που ακούστηκε σε διάφορα τμήματα της χώρας οφειλόταν σε αναχαιτίσεις».

Από την έναρξη του πολέμου, που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, η χώρα του Κόλπου έχει βρεθεί στο στόχαστρο περισσότερων από 551 βαλλιστικών πυραύλων, 29 πυραύλων κρουζ και 2.263 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες στόχευσαν τόσο αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα όσο και πολιτικές υποδομές, έχουν προκαλέσει τον θάνατο 13 ανθρώπων —δέκα εκ των οποίων ήταν άμαχοι— και τον τραυματισμό άλλων 230, όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.