Το Ιράν ανακοίνωσε την κατάληψη του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου Ocean Koi στον Κόλπο του Ομάν, επικαλούμενο φερόμενη προσπάθεια του πλοίου να διαταράξει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Την είδηση μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη δήλωση του στρατού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει σημαία Μπαρμπέιντος, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και «προσπαθούσε να βλάψει και να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου… εκμεταλλευόμενο τις συνθήκες στην περιοχή».

Το πλοίο, στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο, οδηγήθηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η κατάληψη του Ocean Koi σημειώθηκε λίγο μετά τις συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τον στενό αυτό δίαυλο, από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου.