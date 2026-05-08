Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει δείξει πως όταν ένα αγωνιστικό πλάνο λειτουργεί αποτελεσματικά, δύσκολα προχωρά σε αλλαγές. Έτσι, δεν φαίνεται διατεθειμένος να διαφοροποιήσει σημαντικά την ενδεκάδα ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για τα πλέι οφ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Η εμφάνιση της ομάδας στο Παγκρήτιο, πέραν του αποτελέσματος, άφησαν ικανοποιημένο τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος όλα δείχνουν πως θα εμπιστευτεί ξανά το σχήμα που χρησιμοποίησε την προηγούμενη Κυριακή. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα και ο λόγος είναι ο Τίνο Καντεβέρε.

Ο Αφρικανός επιθετικός θα λείψει από το μεθαυριανό παιχνίδι λόγω καρτών, αφήνοντας κενό στην κορυφή της επίθεσης. Ένα κενό το οποίο αναμένεται να καλύψει ο Κριστιάν Κουαμέ, από τη στιγμή που ο Λορέν Μορόν δεν είναι 100% έτοιμος ενώ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα μένει συνειδητά εκτός αποστολής εδώ και αρκετό καιρό.

Η μοναδική επιπλέον διαφοροποίηση που συγκεντρώνει πιθανότητες αφορά τον Λόβρο Μάικιτς. Ο Κροάτης γκολκίπερ ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στα τρία τελευταία παιχνίδια της σεζόν, κάτι που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει βασικός.

Παρότι οι Μεντίλ και Χόνγκλα επιστρέφουν στη διάθεση της ομάδας, όλα δείχνουν πως οι επιλογές στη μεσοαμυντική γραμμή θα παραμείνουν ίδιες για τον επερχόμενο αγώνα.