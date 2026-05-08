«Η συσπείρωση του χώρου, η ενότητά του, η ανασύνθεσή του και η προετοιμασία του για τις εκλογές είναι η αναγκαιότητα. Δεν μπορεί να πάει ο χώρος μας σε δύο, τρία, πέντε κόμματα και η ΝΔ να έχει το μισό ποσοστό από αυτό που είχε στις εθνικές εκλογές και να είναι πρώτη», διαπίστωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Το ζήτημα με τα αριστερά μαθηματικά, όμως, είναι πως μπερδεύουν την πρόσθεση με τον πολλαπλασιασμό. Το άθροισμα όλων των διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ δεν ισούται με την τρίτη φορά Αριστερά.

Κατοχύρωση

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης θα είναι ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οπως ενημέρωσε τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας ο Πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει έναν πυρήνα 30 αλλαγών. Κι εκεί που ο τελευταίος τις παρέθετε συνοπτικά, είπε «ξεχωριστή αξία έχει η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού». Γιατί να περιοριστούμε μόνο σ’ αυτά; Θα μπορούσε η Κεντροδεξιά να προτείνει και τη συνταγματική κατοχύρωση της φανέλας της Εθνικής Ομάδας ως συμβόλου εθνικής ομοψυχίας.

Μάχες

Αναρωτήθηκε γιατί μιλάνε μόνο για το επιτελικό κράτος και όχι για το επιλεκτικό κράτος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και αιτήθηκε την ανάληψη πρωτοβουλιών. Τι εννοούσε με τον δεύτερο όρο; Αυτούς που δεν βγαίνουν να δώσουν τις κομματικές και τις κυβερνητικές μάχες στα κανάλια και όποιους επιλέγουν να είναι μονοθεματικοί. Πάντως, επειδή μια πρόχειρη λίστα με όλους αυτούς τους νεοδημοκράτες που αποφεύγουν να εκτεθούν στα μιντιακά αλώνια είναι μεγάλη, το αίτημά του ήταν σαν να ζητάει από τον Πρωθυπουργό να αλλάξει κυβέρνηση και κόμμα μαζί.

Τεστ

Αλλοι ανησυχούν για την Κοβέσι, άλλοι για τον Δένδια κι ο Τάσος Δημοσχάκης αγωνιά για την ψυχική υγεία των υποψήφιων βουλευτών. Εξού και στη χθεσινή συνεδρίαση της νεοδημοκρατικής ΚΟ (στην ομαδική της ψυχοθεραπεία, αν προτιμάτε), εισηγήθηκε να κάνουν ψυχομετρικά τεστ όποιοι θέλουν να κατεβαίνουν από εδώ και πέρα στις εθνικές εκλογές. Καλή ιδέα. Αν και οι θιασώτες της επιτελικότητας ίσως θα προτιμούσαν να υποβάλλονται σε τεστ δεξιοτήτων – ειδικά εκείνοι που μετράνε πια κάμποσες θητείες.