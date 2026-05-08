Ένα ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τις συλλήψεις που έγιναν την Πέμπτη (7/5) για τη δολοφονία του «Θαμνάκια». Όπως έγινε γνωστό οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι, την 24η Απριλίου 2025, τη δικογραφία που είχε σχηματίσει δύο χρόνια νωρίτερα το τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ρήγος στο δελτίο ειδήσεων του MEGA πρόκειται για ένα εύρημα που είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του Γιώργου Μοσχούρη αμέσως μετά τη δολοφονία τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Ήταν μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί από το τμήμα Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη. Το αντίγραφο της δικογραφίας ήταν σε πλαϊνή θήκη στην πόρτα του οδηγού. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς είναι το γεγονός ότι πρόσβαση σε δικογραφία έχουν μόνο οι κατηγορούμενοι και ο Γιώργος Μοσχούρης δεν συμπεριλαμβανόταν με κανέναν τρόπο στην τότε δικογραφία.

Οι τέσσερις κακοποιοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μοσχούρη στο Χαλάνδρι με τη βοήθεια και δύο «εισαγόμενων» πιστολέρο την Τρίτη θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του «Θαμνάκια» στο Χαλάνδρι

Υπενθυμίζεται ότι τρεις άνδρες, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθησαν χθες (6/5/2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Διοικητικής Οργάνωσης Εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρεις σοβαρές υποθέσεις: στην ανθρωποκτονία 52χρονου στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025, σε έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024, καθώς και σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Η ανθρωποκτονία αφορά τον Γιώργο Μοσχούρη, γνωστό ως «Θαμνάκια», ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Το θύμα έβγαινε από ιατρικό κέντρο της περιοχής, όταν δύο άτομα τον πλησίασαν, τον πυροβόλησαν και εξαφανίστηκαν.

Ο Μοσχούρης είχε απασχολήσει επανειλημμένα το τμήμα εκβιαστών, ενώ στο παρελθόν είχε δεχθεί και άλλη δολοφονική επίθεση. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες διέφυγαν, ενώ λίγο αργότερα η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φλεγόμενο ΙΧ στο Πάτημα Χαλανδρίου. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες είχαν κλέψει το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, εμπρησμού, κλοπής και παρακολούθησης επικείμενου στόχου επίθεσης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, απογευματινές ώρες, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 3 μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, κλοπή, εκρηκτικά, καθώς λαο για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Εκβιαστών και Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από την οποία, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων δικογραφιών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024, εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, την πρόκληση εκρήξεων, την παρακολούθηση επικείμενων στόχων επιθέσεων, καθώς και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν ανθρωποκτονία άνδρα την 24-04-2025 σε περιοχή του Χαλανδρίου, εμπρησμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, κλοπή αυτοκινήτου από περιοχή του Νέου Ηρακλείου και παρακολούθηση, με τεχνικά μέσα, ημεδαπής.

Πιο αναλυτικά:

-Την 24-04-2025, συλληφθέν μέλος της οργάνωσης μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας ημεδαπού, στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης», όπου είχαν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκληματική ενέργεια.

-Το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, δύο συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής, χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

-Πρώτες πρωινές ώρες της 16 Αυγούστου 2024, συλληφθείς της οργάνωσης από κοινού με τον έγκλειστο τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, ενώ το διάστημα από 29 έως 30 Αυγούστου 2024, αφαίρεσαν όχημα που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Σημειώνεται ότι στις τρεις από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι το ίδιο πρόσωπο, αποτελώντας τον κοινό επιχειρησιακό και οργανωτικό πυρήνα όλων των πράξεων, με πολυεπίπεδη συμμετοχή σε αυτές, αναλαμβάνοντας ρόλους σχεδιασμού, συντονισμού και εκτέλεσης.

Επιπλέον, έτερος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία της 24-04-2025, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13.662 ευρώ, 10 τηλέφωνα, 506,84 γραμμάρια κάνναβης, 2 τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 3 μαχαίρια, 3 φυσίγγια, αναβολικές ουσίες, 4 routers, 4 συσκευές γεωεντοπισμού (GPS), κάμερα παρακολούθησης και συσκευή αντιγραφής συχνοτήτων.

Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».