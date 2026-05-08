Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Η δήλωση ήρθε σε συνέχεια δημοσιεύματος των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο συνομιλιών με τη Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει την ετοιμότητά του να διαπραγματευθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους, αλλά ο πρόεδρος δεν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την έναρξη τέτοιων συνομιλιών.

Διάψευση για τις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων

Το Κρεμλίνο διέψευσε επίσης πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel σχετικά με την ανάκληση διαπιστεύσεων ξένων δημοσιογράφων για την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, δεν έχει ακυρωθεί καμία διαπίστευση. Ωστόσο, λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα της παρέλασης, έχει τεθεί περιορισμός στον αριθμό των ξένων δημοσιογράφων που θα μπορέσουν να καλύψουν την εκδήλωση.