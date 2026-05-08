Σκηνικό γενικευμένης ανταρσίας δεν στήθηκε, ούτε επρόκειτο για θυελλώδη συνεδρίαση, ωστόσο πίσω από τις λέξεις που ειπώθηκαν κρύβονται εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, αγεφύρωτες πια αποστάσεις και προσωπικές πικρίες που συσσωρεύονταν εδώ και καιρό στις τάξεις της ΝΔ, ανοίγοντας τελικά νέες πληγές στην κυβερνητική πλειοψηφία.

Οσο κι αν όλες οι πλευρές επέμεναν πως η κουβέντα ήταν χρήσιμη και προσπαθούσαν να αποδραματοποιήσουν τις εντυπώσεις από την εξάωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, τα αλληλοκαρφώματα και οι μπηχτές (και ο τρόπος που τα εξέλαβαν οι παρόντες) μαρτυρούν τη νέα συνθήκη που επικρατεί στο γαλάζιο στρατόπεδο καθ’ οδόν προς το κομματικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα (15-17 Μαΐου).

Διότι δεν ήταν μόνο οι γνώριμες γκρίνιες όσων νιώθουν ότι δεν ακούγονται από το «κέντρο εξουσίας», αλλά οι πολλές έμμεσες πλην στοχευμένες βολές σε πρόσωπα. Δύο εξ αυτών, ο Ακης Σκέρτσος και ο Νίκος Δένδιας – αμφότεροι απόντες για διαφορετικούς λόγους από την αίθουσα. Ο υπουργός Επικρατείας είναι εδώ και εβδομάδες στο στόχαστρο βουλευτών, ο υπουργός Αμυνας δέχθηκε αιχμές από νυν και πρώην επιτελικούς.

Οι εξωκοινοβουλευτικοί και οι εξαφανισμένοι

Το επιτελικό κράτος που «είχε την τιμητική του», όπως περιπαικτικά σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημοσιογράφους εξερχόμενος της αίθουσας δεν αμφισβητήθηκε δομικά αλλά τα πυρά προς τους εξωκοινοβουλευτικούς αλλά και προς εξαφανισμένους στα δύσκολα για την κυβέρνηση υπουργούς ήταν ισχυρά. Ουδέποτε ακούστηκε το όνομα του Σκέρτσου, όμως υπονοήθηκε σε αρκετές επισημάνσεις (όπως έγινε στην επιστολή πέντε βουλευτών της περιφέρειας με αποδέκτη το Μαξίμου μέσω των «ΝΕΩΝ»). Μεταξύ άλλων οι Ανδρέας Κατσανιώτης, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Γιάννης Παππάς (εκ των 5 υπογραφόντων της επιστολής οι δύο τελευταίοι) επεφύλασσαν καρφιά.

«Δεν υπηρετούμε το σχέδιο Πισσαρίδη, ούτε οποιοδήποτε άλλο τεχνοκρατικό κείμενο ως υποκατάστατο της πολιτικής εντολής» είπε ο Κατσανιώτης. «Δεν μπορεί να αρθρογραφούν κορυφαία στελέχη για πελάτες και πολίτες, εκτός αν θεωρούν ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στη χώρα» σημείωσε ο Μπουκώρος. «Υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών» ανέφερε ο Οικονόμου και ο Παππάς μίλησε για «τεχνοκράτες» που τοποθετούνται «πολιτικά» αναγκάζοντας βουλευτές σε στήριξη απόψεων με τις οποίες δεν συμφωνούν.

Ακόμα περισσότερο ξεχώρισαν τα καρφιά προς εκείνους που… δεν ιδρώνουν τη φανέλα. Ακόμα και ο Μητσοτάκης, λίγο πριν από τη συμπλήρωση έξι ωρών συζήτησης, μίλησε με νόημα για «αποκλίσεις στον ενθουσιασμό» με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο – «αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα» είπε. Κι αυτό αφορά και υπουργούς, όπως φέρεται ότι σχολίασε ευθέως ο Πρωθυπουργός, και ευρύτερα όσους «οφείλουν να τσαλακώνονται, να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα». Είχαν εκτοξευθεί αλλεπάλληλα βέλη βουλευτών, που θεωρήθηκε ή ήταν σαφές ότι στόχευαν στον Δένδια (απείχε, λόγω προγραμματισμένης συνάντησης, κατά τους συνεργάτες του, στη Λισαβόνα).

Ο Αδωνις Γεωργιάδης κάρφωσε πρόσωπα που θα πήγαιναν «και στη Σελήνη» για να μη μιλήσουν και που βρίσκουν χρόνο να πάνε «εκεί που μας βρίζουν» παρά στα κομματικά όργανα. Αιχμηροί ήταν όμως κι άλλοι στην ίδια κατεύθυνση: ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι ενόψει εκλογικής μάχης οι απόντες σε αυτή την πορεία «θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους». Ο Δημήτρης Καιρίδης και ο Θάνος Πλεύρης σχολίασαν ότι δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν δημοσίως μόνο για τα χαρτοφυλάκιά τους και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε «αντί να μιλάμε για το επιτελικό κράτος να πούμε για το επιλεκτικό» εννοώντας όσους «αρνούνται να ριχτούν στη μάχη» και μιλάνε «μονοθεματικά».

Μηνύματα και προς τους υπουργούς

Με σινιάλα στήριξης προς τους βουλευτές του, ο Μητσοτάκης συνέστησε προσοχή στους υπουργούς, αδειάζοντας τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο για το πρόσφατο μπρα ντε φερ με τον βουλευτή Βασίλη Γιόγιακα στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται (για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον το επιθυμούν, και δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Τους ζήτησε πάντως να βάλουν τέλος στη μίζερη εσωστρέφεια (μίλησε για λεπτή κόκκινη γραμμή) και ανανέωσε το ραντεβού για τον Ιούλιο ώστε να υπάρξει ζύμωση ενόψει της ΔΕΘ.

Πρόταση για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος

Οι βουλευτές μπήκαν στην αίθουσα της Ολομέλειας έχοντας στα χέρια τη λίστα 30 άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης της ΝΔ – αυτή θα κατατεθεί επισήμως εντός Μαΐου με τις αναγκαίες 50 γαλάζιες υπογραφές. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της ΝΔ, άνοιξε το «πακέτο» θεσμικών αλλαγών που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία και το οποίο διαπερνά τη λειτουργία του κράτους, τη Δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν επίσης προσθήκες για κατοχύρωση κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση, τα δημοσιονομικά. Στον πυρήνα της πρότασης – με ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια πολιτικών συναινέσεων πριν από τις εκλογές – είναι τα εξής:

Αρθρο 86: κατάργηση του «αμελλητί» και αρμοδιότητας της Βουλής (ουσιαστικά κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών). Προκαταρκτική εξέταση μόνο από εισαγγελέα Εφετών, πρόταση άσκησης δίωξης από εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Εναλλακτικά, προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης υπουργών από μεικτό (δικαστικο-πολιτικό) όργανο. Ασκηση δίωξης με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.

Αρθρο 16: παροχή ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή μη κρατικό/μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής. Επίσης, προστασία της ελληνικής σημαίας και της γλώσσας. Υποχρεωτικά 11 έτη φοίτησης (από 9 σήμερα).

Αρθρο 30: μια εξαετής θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αρθρο 101A: επιλογή προέδρων και μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων.

Αρθρο 103: επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας. Νόμος ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με επιβραβεύσεις και ποινές, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης.

Αρθρο 90: προαγωγές στις θέσεις ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες.

Αρθρο 41: κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας.

Αρθρο 51: επιστολική ψήφος για τους εκλογείς εντός της επικράτειας.

Αρθρο 54: με νόμο να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.

Αρθρο 55: δικαίωμα εκλέγεσθαι στα 21.

Αρθρο 78: κανένας φόρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος. Κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις.

Αρθρο 81: δυνατότητα πρόβλεψης με νόμο λειτουργικού ασυμβίβαστου βουλευτή/υπουργού. Δυνατότητα διορισμού αντιπροέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου και μη υπουργών.

Ο Μητσοτάκης είπε για…

Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εχει χρέος να κινηθεί με ταχύτητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.

Την τρίτη θητεία: Μπορεί να γίνει, δεν είναι εύκολο. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα

Το ρουσφέτι: Δεν υπάρχει βουλευτής που έχει πολιτικό γραφείο και να μην έχει κληθεί να κάνει κάποιου είδους παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση. Οσο το κράτος εκσυγχρονίζεται, αντικείμενα παρέμβασης του παρελθόντος εξαλείφονται

Τις δημοσκοπήσεις: Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας και δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που μπορεί να

εκφράσει αυτούς τους συμπολίτες μας – γιατί η αντιπολίτευση επέλεξε τον δρόμο του λαϊκισμού

Τη συνοχή της ΝΔ: Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνά μόνο μέσα από τη νίκη της ΝΔ. Είμαστε μία γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά.

Την αντιπολίτευση: Απλώνουν χυδαίο δηλητήριο. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς.

Το ΠΑΣΟΚ: Υπαναχώρησε από μία επί της αρχής πολιτική συμφωνία (σ.σ. για τις ηγεσίες δύο Ανεξάρτητων Αρχών), αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.

Την αντιπολίτευση: Απλώνουν χυδαίο δηλητήριο. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους

εισαγγελείς.

Το συνέδριο της ΝΔ: Κορυφαία ευκαιρία όχι απλά να εντείνουμε την επαφή μας με την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να προβάλουμε και το συγκροτημένο σχέδιόμας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας.

Το επιτελικό κράτος: Προφανώς επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά η διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού, στοχοθεσίας είναι κατάκτηση για την κυβέρνησή μας

Την οικονομία: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από μια πολιτική που στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα με συγκεκριμένους στόχους. Το παιχνίδι παίζεται συνήθως εκεί – στο πεδίο της οικονομίας.

Το Σύνταγμα: Μία θεσμική ρήξη, η οποία θα δημιουργήσει έναν νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος, το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.