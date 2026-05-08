Οι αποφάσεις γύρω από το ξεκαθάρισμα του ρόστερ και τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται θα καθορίσουν πλήρως τις ανάγκες της ομάδας, τ ην ώρα που ο Ρούμπεν Ρέγες εξετάζει ήδη περιπτώσεις παικτών για όλες τις θέσεις.

Το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να φέρει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις για τον Άρη, με τον αριθμό τους να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποχωρήσεις.

Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο προέκυψαν και φήμες όσον αφορά τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τις οποίες ο Άρης διέψευσε μέσω διαρροής επί του ζητήματος.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται φυσικά και η θέση του τερματοφύλακα, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Αθανασιάδη. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν διαφορά όσον αφορά τα χρήματα, κυρίως λόγω της πρόθεσης του κλαμπ να ρίξει κάποια νούμερα σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Η παραμονή του Αθανασιάδη μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Τίποτα, ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλειστεί μέχρι να τελειώσει η σεζόν και να δρομολογηθούν οι πρώτες ουσιαστικές αποφάσεις του σχεδιασμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Κι όλα αυτά για τον τερματοφύλακα που υπέγραψε για 1+1 το περασμένο καλοκαίρι, τη στιγμή που οι Διούδης και Μάικιτς ήρθαν με κλειστά συμβόλαια. Ένας λάθος σχεδιασμός με τρεις βασικούς τερματοφύλακες και στο τέλος να αναδεικνύεται εκείνος που λίγοι περίμεναν ότι θα το κάνει.

Οσον αφορά τον Διούδη, υπάρχει διάθεση να παραμείνει στο ρόστερ της επόμενης σεζόν, κάτι που ευνοείται και από το συμβόλαιό του, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του Λόβρο Μάικιτς.

Ο Κροάτης γκολκίπερ έχασε σχεδόν ολόκληρη τη χρονιά, καθώς η τελευταία του συμμετοχή καταγράφηκε στις 30 Αυγούστου με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Πλέον βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ως βασικός σε κάποιο από τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Αυτή είναι και η πρόθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο πρώην κίπερ της Ίστρα διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με την περίπτωσή του να επηρεάζει σημαντικά τον σχεδιασμό για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Εφόσον παραμείνει, είναι πιθανό να αποτελέσει μαζί με τον Διούδη το βασικό δίδυμο τερματοφυλάκων της νέας σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, το ιστορικό με τον τραυματισμό στον ώμο -τον άφησε εκτός για αρκετούς μήνες έξω- εξακολουθεί να προβληματίζει.