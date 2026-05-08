Τη στιγμή που το θέμα του Γιώργου Αθανασιάδη παραμένει ανοικτό για τον Αρη, οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να είναι προετοιμασμένοι αναζητώντας εναλλακτικές στην αγορά.

Οπως έχουν σημειώσει τα «ΝΕΑ», ο Ρούμπεν Ρέγες αναζητεί παίκτες σε όλες τις θέσεις. Και αυτή του τερματοφύλακα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Οι φήμες των τελευταίων ωρών έχουν φέρει στα υπόψιν της ομάδας τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Το συμβόλαιο του έμπειρου κίπερ με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, αλλά από τον Αρη διαψεύδουν ότι υπάρχει θέμα με την περίπτωση του.