Με επιστροφές συνδυάστηκε η πρώτη προπόνηση του Άρη εν όψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης κόντρα στον ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είδε τους Χάμζα Μεντίλ και Μάρτιν Χόνγκλα να προπονούνται, με τον δεύτερο ωστόσο να βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς εξαιτίας του προβλήματος στο γόνατο.

Ο Λορέν Μορόν είναι καλύτερα μετά τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν, σε συνδυασμό και με μία ίωση που είχε και τον κράτησε εκτός του αγώνα στο Παγκρήτιο. Ο Ισπανός αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς τις επόμενες μέρες, αλλά δύσκολα θα βρεθεί στα βασικά πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Δεδομένη είναι η απουσία του τραυματία Σωκράτη Διούδη, όπως και του Τίνο Καντεβέρε ο οποίος είναι τιμωρημένος για το επερχόμενο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης».