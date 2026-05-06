Νέο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Πανσερραϊκός, καθώς η FIFA επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στον σύλλογο για τις τρεις προσεχείς μεταγραφικές περιόδους.

Η ομάδα των Σερρών δίνει μάχη για την παραμονή της στη Super League, ωστόσο το νέο ban δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στον αγωνιστικό και οργανωτικό σχεδιασμό της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πανσερραϊκός βρίσκεται αντιμέτωπος με αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχαν υπάρξει ανάλογα ζητήματα με οφειλές σε ποδοσφαιριστές, τα οποία είχαν προσωρινά τακτοποιηθεί.

Η νέα απόφαση της FIFA αφορά οικονομικές εκκρεμότητες και, όπως αναμένεται, η ΠΑΕ θα επιχειρήσει να διευθετήσει την υπόθεση ώστε να αρθεί το συντομότερο δυνατό η ποινή.