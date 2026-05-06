Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι γονείς ενός νεογέννητου βρέφους, οι οποίοι καταδικάστηκαν για κακοποίηση του παιδιού τους, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την Λαμία. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας έκρινε ένοχο ένα πρώην ζευγάρι από το Καρπενήσι για τη σοβαρή κακοποίηση του νεογέννητου παιδιού τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα περιστατικά συνέβαιναν από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023, όταν το μωρό απομακρύνθηκε από τους γονείς του με εντολή εισαγγελέα.

Το δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές κάθειρξης, χωρίς να αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Η 43χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη, ενώ ο 47χρονος πατέρας σε 12 χρόνια φυλάκιση.

Η έδρα αποφάσισε ότι η έφεσή τους δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Έτσι, οι δύο καταδικασθέντες οδηγήθηκαν άμεσα στη φυλακή, χωρίς να παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι σήμερα, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τη συμπεριφορά των γονιών

Ο εισαγγελέας της έδρας στάθηκε ιδιαίτερα αυστηρός, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στο βρέφος. Όπως τόνισε, το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν πως ήταν ανίκανοι ως γονείς δεν μειώνει την ευθύνη τους. Επισήμανε επίσης ότι δεν έδειξαν ούτε μεταμέλεια ούτε πραγματικό ενδιαφέρον για την κατάσταση του παιδιού.

Το βρέφος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και φέρει μόνιμο σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο πατέρας είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος άλλου παιδιού του, χάνοντας τότε και την επιμέλειά του.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μωρό, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, υπέστη επανειλημμένη κακοποίηση από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν παιδίατρος διαπίστωσε ανησυχητική αύξηση στην περίμετρο του κεφαλιού του βρέφους και ειδοποίησε τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Αρχικά, οι γονείς αρνήθηκαν τη μεταφορά του παιδιού σε δημόσιο νοσοκομείο. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση κοινωνικών λειτουργών και αστυνομικών, το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, η μητέρα φέρεται να συνέχισε να του προκαλεί τραυματισμούς, μέχρι που η Εισαγγελία διέταξε την άμεση απομάκρυνσή του από κοντά της.