Το Ελληνικό FBI πραγματοποίησε θεαματικές επιχειρήσεις σε σπίτια της Δυτικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση σπείρας που παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσε πολίτες. Η λεία της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν αιφνιδιαστικά σε κατοικίες υπόπτων. Οι εικόνες δείχνουν τις πόρτες να σπάνε και τα μέλη της οργάνωσης να συλλαμβάνονται χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Οι δράστες πλησίαζαν κυρίως ηλικιωμένους, υποστηρίζοντας ότι εργάζονται στον ΔΕΔΔΗΕ. Με διάφορα προσχήματα, κατάφερναν να αποσπούν μετρητά και τιμαλφή από τα θύματά τους.

Η σπείρα είχε αναπτύξει δίκτυο ομάδων που κινούνταν σε όλη την Αττική, προκειμένου να εισπράττουν τα χρήματα από όσους είχαν εξαπατήσει. Για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν κινητά τηλέφωνα κάθε δύο ημέρες, ενώ χρησιμοποιούσαν περισσότερες από χίλιες κάρτες SIM, οι οποίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα Πακιστανών υπηκόων.

Ενδεικτικό του εύρους της δράσης τους είναι ότι μόνο σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Συλλήψεις και οικονομική ζημία

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά τις συλλήψεις, τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς τέσσερα ακόμη άτομα παραμένουν ασύλληπτα και αναζητούνται από τις διωκτικές αρχές.