Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών το απόγευμα της Παρασκευής (1/5), μετά τα γεγονότα στο Game 2 της «Roig Arena» και την καταγγελία της Βαλένθια.
Οι εξελίξεις συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις στον χώρο του μπάσκετ. Ο Έρικ ΜακΚόλουμ ήταν ο πρώτος που πήρε θέση, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί άδικο να απουσιάζει ο Γιαννακόπουλος από μια τόσο σημαντική διοργάνωση που διεξάγεται ουσιαστικά στο «σπίτι» του. Αντίστοιχα, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δικαιούται να δώσει κανονικά το «παρών» στο Final Four.
Λίγο πριν το τρίτο και πιθανότατα καθοριστικό παιχνίδι της σειράς Παναθηναϊκού – Βαλένθια, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι τοποθετήθηκε επίσης, κάνοντας δηλώσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση.
«Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και φτάσει στον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του, θα το αλλάξει και θα πάει στο γήπεδο. Μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω, να μπει από άλλη είσοδο. Ακόμα και να χρειαστεί, θα πάει δύο μέρες πριν και θα μείνει εκεί για να είναι μέσα», ήταν η δήλωση του Κουτλουάι στο τουρκικό «S Sport».