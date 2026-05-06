Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών το απόγευμα της Παρασκευής (1/5), μετά τα γεγονότα στο Game 2 της «Roig Arena» και την καταγγελία της Βαλένθια.

Οι εξελίξεις συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις στον χώρο του μπάσκετ. Ο Έρικ ΜακΚόλουμ ήταν ο πρώτος που πήρε θέση, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί άδικο να απουσιάζει ο Γιαννακόπουλος από μια τόσο σημαντική διοργάνωση που διεξάγεται ουσιαστικά στο «σπίτι» του. Αντίστοιχα, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δικαιούται να δώσει κανονικά το «παρών» στο Final Four.

Λίγο πριν το τρίτο και πιθανότατα καθοριστικό παιχνίδι της σειράς Παναθηναϊκού – Βαλένθια, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι τοποθετήθηκε επίσης, κάνοντας δηλώσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση.