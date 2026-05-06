Πτώμα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου μέσα σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από τις αρχές για να πραγματοποιηθεί η ανάσυρση του σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης ειδοποίησε τις αρχές περίπου στις 16:30, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του πτώματος στο φρεάτιο. Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν τη διαδικασία ανάσυρσης, ενώ η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετή ώρα.

Πιθανόν επρόκειτο για άστεγο, όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Πηγές που επικαλείται το voria.gr σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αν και τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Τούμπας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το πτώμα στο φρεάτιο.