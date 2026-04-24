Οι αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη και της αυτοκτονίας του 40χρονου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα, αναδεικνύουν τη σφοδρότητα της εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο δράστης είχε σχεδιάσει να εξαφανίσει το πτώμα της Ελευθερίας μαζί με το αυτοκίνητό της. Το σχέδιό του ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το αυτοκίνητο της 43χρονης ακινητοποιήθηκε σε δύσβατο σημείο.

Οι κινήσεις του περιγράφονται ως ψυχρές και μεθοδικές. Ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του, πήρε το αυτοκίνητό του και γύρισε στο σημείο του εγκλήματος. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα, το χωριό του, όπου γνώριζε καλά το έδαφος, αναζητώντας τρόπο να εξαφανίσει το σώμα. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο Star: «Ήταν αδιέξοδο το σημείο. Λίγα μέτρα πριν ακινητοποιήθηκε, βρήκε σε βράχο. Υπήρχε δρόμος που κατέβαινε σε ποτάμι, με πυκνή καλαμιά, που θα δυσκόλευε τις αρχές να εντοπίσουν το όχημα».

Ο δράστης, σύμφωνα με τα στοιχεία, σκόπευε να ρίξει το αυτοκίνητο και το σώμα στο ρέμα, όμως δεν τα κατάφερε. Εγκατέλειψε το όχημα στο σημείο που κόλλησε και συνέχισε την καθημερινότητά του για δύο ημέρες. Όταν αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των ερευνών έσφιγγε, έθεσε τέλος στη ζωή του σε ένα ερειπωμένο παρεκκλήσι στον Προφήτη Ηλία.

Το προφίλ και τα κίνητρα του δράστη

Το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Ωστόσο, έχει καταγραφεί η συμπεριφορά του όσο η Ελευθερία ήταν εν ζωή: οξύθυμος, κτητικός και εμμονικός. Ένα μοτίβο που, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, επαναλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις γυναικοκτονιών. «Τη ζήλευε πάρα πολύ. Είχε εμμονές μαζί της. Κάποιες φορές την είχε παρακολουθήσει με το αυτοκίνητό του ή με άλλο όχημα», ανέφερε μάρτυρας.

Η Ελευθερία δεν άντεχε άλλο την πίεση. Ήθελε να προχωρήσει τη ζωή της, να μεγαλώσει τα παιδιά της και να χαρεί τις στιγμές τους. Εκείνος όμως είχε πάρει την απόφαση: ή θα συνέχιζε να υπάρχει στη ζωή της ή εκείνη δεν θα είχε ζωή.