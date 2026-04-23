Σε τροχιά αλλαγών βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, ο Τέιλορ Τζένκινς προορίζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Ντοκ Ρίβερς που αποτελεί παρελθόν.

Ο 42χρονος τεχνικός επιστρέφει ουσιαστικά στο Μιλγουόκι, καθώς είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου τη σεζόν 2018-19, ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Έκτοτε, ανέλαβε τους Μέμφις Γκρίζλις, στους οποίους παρέμεινε από το 2019 μέχρι σήμερα, καταγράφοντας ρεκόρ 250-214 στην κανονική περίοδο και 9-14 σε τρεις συμμετοχές στα playoffs του NBA.