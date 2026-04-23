Σε τροχιά αλλαγών βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, ο Τέιλορ Τζένκινς προορίζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Ντοκ Ρίβερς που αποτελεί παρελθόν.
Ο 42χρονος τεχνικός επιστρέφει ουσιαστικά στο Μιλγουόκι, καθώς είχε διατελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου τη σεζόν 2018-19, ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Έκτοτε, ανέλαβε τους Μέμφις Γκρίζλις, στους οποίους παρέμεινε από το 2019 μέχρι σήμερα, καταγράφοντας ρεκόρ 250-214 στην κανονική περίοδο και 9-14 σε τρεις συμμετοχές στα playoffs του NBA.
BREAKING: The Milwaukee Bucks and Taylor Jenkins are finalizing a deal to make Jenkins the franchise’s new head coach, sources tell me and @ramonashelburne. Jenkins, a Bucks assistant in 2018-19, went 250-214 and made three postseasons across six seasons in Memphis. pic.twitter.com/LOHoCZO7NA
— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026