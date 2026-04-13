Λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Φιλαδέλφεια 76ερς έγινε γνωστό πως ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας του Μιλγουόκι.

Η διοίκηση των «ελαφιών» αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Αμερικανό προπονητή μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 2025-2026, η οποία έκλεισε απογοητευτικά για την ομάδα, καθώς τερμάτισε εκτός play-offs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια.

Παρά την αποχώρησή του, οι Μπακς θα συνεχίσουν να τον πληρώνουν και για τη σεζόν 2026-2027, αφού ο 64χρονος τεχνικός είχε συμβόλαιο σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι θα εισπράξει κανονικά τον μισθό του, ο οποίος φτάνει σε οκταψήφιο ποσό.

Αίσθηση προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο ενημερώθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την εξέλιξη. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμαθε την είδηση από δημοσιογράφο μετά το τέλος του αγώνα και φάνηκε έκπληκτος, τονίζοντας ότι θα ήθελε να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον προπονητή του για να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε

«Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Είναι σοκ για μένα. Αλλά, έχει περάσει 25 χρόνια ως απίστευτος προπονητής, σχεδόν 15 χρόνια ως παίκτης, είναι στο NBA για 30-40 χρόνια και είναι σίγουρα θρύλος του NBA. Ξέρετε ότι είναι μέλος του Hall of Fame, είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του. Ωστόσο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάω να τον πάρω τηλέφωνο, πρέπει να δω αν κάτι από αυτά είναι αλήθεια».