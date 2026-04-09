Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά του πέρα από τα παρκέ, χαράσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιχειρηματικής και επενδυτικής ανάπτυξης με διεθνή προσανατολισμό. Το πλάνο του εστιάζει σε τομείς όπως το real estate, η τεχνολογία, τα media και η αγροδιατροφή, συνδυάζοντας το επιχειρείν με κοινωνική δράση.

Ακόμα μία εταιρεία στην Ελλάδα

Πρόσφατα ιδρύθηκε στο Μαρούσι η εταιρεία “Original Vader Three”, με αντικείμενο το real estate και τη λειτουργία ως εταιρείας χαρτοφυλακίου. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ συμμετέχει και ο αδελφός του, Άλεξ.

Το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει τα 2,43 εκατ. ευρώ, αποτελώντας συνέχεια μιας σειράς επενδυτικών σχημάτων με τις επωνυμίες Original Vader One και Two.

Επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Στην εγχώρια αγορά, ο Αντετοκούνμπο έχει προχωρήσει στην εξαγορά του Village Shopping & More στου Ρέντη, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ίδρυσε τη Synergy Care για τη διαχείριση ακινήτων με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία με την Premia Properties και τον επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη.

Το διεθνές χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 70 εκατ. δολαρίων από τον Οκτώβριο του 2025, μεταξύ των οποίων η αγορά του συγκροτήματος Harmony Apartments στο Σικάγο έναντι 21 εκατ. δολαρίων, καθώς και τοποθετήσεις σε ακίνητα στο Μπρούκλιν και το Σόργουντ του Ουισκόνσιν.

Επένδυση στην εταιρεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ο Αντετοκούνμπο στρέφεται και σε άλλους τομείς, όπως η αθλητική τεχνολογία και τα media, συμμετέχοντας σε εταιρεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ και επενδύοντας στη ScorePlay, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για αθλητικό περιεχόμενο.

Μέσω του Build Your Legacy Ventures δραστηριοποιείται στο venture capital, ενώ στον αγροδιατροφικό τομέα απέκτησε το 10% των Ελληνικών Οινοποιείων (κρασιά “Μπουτάρη”) και εισήλθε στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού με την εταιρεία ΙΟΛΗ.

Με πολυδιάστατο επενδυτικό προφίλ

Η Ante Inc. αποτελεί την κεντρική εταιρεία που οργανώνει και διαχειρίζεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Παράλληλα, μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος Charles Antetokounmpo Foundation, η οικογένεια διατηρεί ενεργό ρόλο σε κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οικοδομεί ένα πολυδιάστατο επενδυτικό προφίλ, συνδυάζοντας τη σταθερότητα του real estate με την καινοτομία της τεχνολογίας και τη βιωσιμότητα της παραγωγικής οικονομίας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση των κεφαλαίων του μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας.