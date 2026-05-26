Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα (26/5) τα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη

Αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς, με 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε βόρειους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, γυρίζοντας στα νότια πελάγη σε δυτικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026

Νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια, τα κεντρικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι στα δυτικά σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.