Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ακόμη περισσότερο τις καταγγελίες και τις πληροφορίες των πολιτών, σχεδιάζοντας την επέκταση της πλατφόρμας καταγγελιών για τις δύσκολες και επικίνδυνες υποθέσεις που χειρίζεται η ομάδα ΔΕΟΣ.

Η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του έτους και θα υποδέχεται καταγγελίες πολιτών, επώνυμες ή ανώνυμες. Μέσω του συστήματος, κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα βαθμολογείται ως προς τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα αξιοποιούνται συνδυαστικά με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τραπεζικά στοιχεία, τελωνειακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλες εθνικές ή διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως «ΔΕΟΣ», θα διενεργήσει τουλάχιστον 39.300 ελέγχους μέσα στο 2026, έχοντας στο «οπλοστάσιό» της τρία αντιλαθρεμπορικά σκάφη, έξι drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα (επιβατικά, φορτηγά και μοτοσικλέτες), συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και οπλισμό. Ο συντονισμός των ελέγχων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω δύο θαλάμων επιχειρήσεων.

Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ αναλαμβάνουν από ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες έως επιχειρήσεις δίωξης στη θάλασσα, ελέγχους σε καύσιμα, τσιγάρα και ναρκωτικά, αλλά και έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και παράνομες χρηματοδοτήσεις.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, 4.500 ειδικούς ελέγχους και έρευνες για οικονομικό έγκλημα, λαθρεμπόριο και δασμοδιαφυγή. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, κοινοτικών επιδοτήσεων, παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, ύποπτων διακινήσεων προϊόντων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους. Η ΔΕΟΣ σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, αλλά και 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου αναλαμβάνουν 14.500 επιχειρήσεις δίωξης σε προϊόντα υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως καύσιμα, καπνικά και αλκοολούχα ποτά, αλλά και σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα παραποιημένα προϊόντα και οι παράνομες διακινήσεις αγαθών.

Έλεγχοι στη θάλασσα

Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 400 θαλάσσιους ελέγχους, εκ των οποίων οι 60 με τη χρήση αντιλαθρεμπορικών σκαφών, με στόχο κυρίως την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Προβλέπονται επίσης 18 επιχειρήσεις με τη χρήση υποβρύχιου drone (ROV) για τον εντοπισμό παράνομων φορτίων.

Η ΔΕΟΣ σχεδιάζει ακόμη 160 ελέγχους με drones, τα οποία θα αξιοποιούνται τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, ενισχύοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο.

Το επιχειρησιακό πλάνο συμπληρώνεται από 10.000 ελέγχους με σκύλους ανιχνευτές, 900 ελέγχους με φασματόμετρα κινητικότητας ιόντων, καθώς και κοινές επιχειρήσεις με άλλες αρχές για την καταπολέμηση της νοθείας αλκοολούχων ποτών, του λαθρεμπορίου καυσίμων και της διακίνησης επικίνδυνων χημικών υλικών.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη FRONTEX, προβλέπεται ο εντοπισμός και ο στοχευμένος έλεγχος πλωτών μέσων, ενώ ειδικά επιχειρησιακά σχέδια έχουν εκπονηθεί για καπνικά προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα, designer fuels και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων.