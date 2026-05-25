Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, στην προσπάθεια των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27, για μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Χρήσιμες πληροφορίες

Επιπλέον, εν όψει της έναρξης των Πανελλαδικών, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Πρακτικές συμβουλές

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, σημαντική για τους υποψηφίους είναι η διαχείριση των ημερών, αλλά και των ωρών πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος. Όπως αναφέρουν, κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Καλό είναι να μην επιμένουν υπερβολικά σε δύσκολα θέματα και να αποφεύγουν άσκοπες συζητήσεις πριν από την εξέταση.

Χρειάζεται να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα του θέματος.

Eίναι σημαντικό να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα, ώστε να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους και να αποφεύγουν το άγχος.

Πρέπει να δίνουν προσοχή στην καθαρότητα και τη σωστή διατύπωση του γραπτού τους, καθώς ένα προσεγμένο γραπτό δημιουργεί θετική εικόνα.

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν, ότι το σημαντικότερο όλων είναι οι υποψήφιοι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να μπουν στις αίθουσες με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται, ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο και δεν εξαρτάται όλη η ζωή τους απ’ αυτές.