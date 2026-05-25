Το κατώφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει το πρωί της Τρίτης η Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να καταθέσει τις υπογραφές και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία».

Η κ. Καρυστιανού ανακοίνωσε επισήμως την ίδρυση του πολιτικού της φορέα την προηγούμενη εβδομάδα στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά από το βήμα, «σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες.

Η διακήρυξη του κόμματος της κ. Καρυστιανού επρόκειτο αρχικά να κατατεθεί στον Άρειο Πάγο μία ημέρα μετά την ιδρυτική εκδήλωση, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω καθυστερήσεων στα έγγραφα. Η διακήρυξη περιλαμβάνει 20 σημεία με έμφαση στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τον σχεδιασμό μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς και σε ζητήματα εθνικής πολιτικής.

Σχολιάζοντας την ίδρυση της «Ελπίδας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως η κυβέρνηση δεν απαντά σε «προσωπικές στρατηγικές», ενώ ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του στην τραγωδία των Τεμπών δήλωσε απογοητευμένος. Όπως παρατήρησε μεταξύ άλλων «πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών, ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα». Ο δε πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης σχολίασε πως η ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αποπροσανατολίζει από τη δίκη της υπόθεσης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε «υπερσυντηρητική» την ατζέντα του κόμματος Καρυστιανού.