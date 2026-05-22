Αλλαγή σημειώθηκε στον προγραμματισμό σχετικά με την κατάθεση της διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα στον Άρειο Πάγο. Σύμφωνα με ενημέρωση που εστάλη το πρωί, η διαδικασία αναβάλλεται και θα οριστεί νέα ημερομηνία. Όπως αναφέρθηκε, «θέλουν τακτοποίηση ακόμη τα έγγραφα. Συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές και στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε τελικά χθες λόγω της κόπωσης το νομικό επιτελείο, που πετά σήμερα πίσω για Αθήνα, άρα ούτε σήμερα προλαβαίνουν».

Το κόμμα παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, με σύμβολο ένα περιστέρι που κρατά κλαδί ελιάς, στοιχείο που, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, συμβολίζει την ειρήνη και την αναγέννηση.

Κατά την ομιλία της, η κα. Καρυστιανού αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινωνικής απαίτησης για αλλαγή και, όπως είπε, για την αποτροπή του «ευτελισμού της χώρας». Τόνισε ότι, κατά την άποψή της, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, καλώντας σε στήριξη μιας προσπάθειας εθνικής αναγέννησης.

Η ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνει είκοσι σημεία, με έμφαση στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τη χάραξη μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε ζητήματα εθνικής πολιτικής.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στον τομέα της Δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών, με την κα. Καρυστιανού να υπογραμμίζει ότι «δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου με ασφάλεια».

Τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης