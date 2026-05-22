Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) προσέφυγε στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τουρκίας (Συμβούλιο της Επικρατείας), ζητώντας την ακύρωση της δικαστικής απόφασης που οδήγησε στην απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις, ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα.

Το κόμμα κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ, επιδιώκοντας να ακυρωθεί η απόφαση του Εφετείου Άγκυρας, το οποίο είχε κάνει δεκτή την προσφυγή για ακύρωση του συνεδρίου του 2023, στη διάρκεια του οποίου εξελέγη ο Οζγκιούρ Οζέλ. Σύμφωνα με το δικόγραφο, «η απόφαση του Εφετείου είναι αντίθετη με το δίκαιο, πρέπει να αναιρεθεί και πρωτίστως να αρθεί το προσωρινό μέτρο».

Όπως επισημαίνεται, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει μέρος των αιτιάσεων και είχε κρίνει ότι η υπόθεση είχε καταστεί άνευ αντικειμένου. Ωστόσο, το Εφετείο ανέτρεψε την αρχική κρίση και έκανε δεκτή την αγωγή, οδηγώντας σε νέα αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος.

«Παραβίαση του δικαιώματος πολιτικής δράσης»

Στο υπόμνημα που υπέβαλε το CHP προς το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο υποστηρίζεται ότι η επίμαχη απόφαση παραβιάζει το δικαίωμα πολιτικής δράσης και είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Το κόμμα επικαλείται επίσης νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ζητήματα που αφορούν κομματικά συνέδρια δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά στους εκλογικούς μηχανισμούς.

Καταγγελίες για διοικητική παρέμβαση

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα καταγγέλλει ότι η δικαστική απόφαση οδήγησε στην απομάκρυνση εκλεγμένης ηγεσίας και στον διορισμό προσώπων με ασαφή καθήκοντα στη διοίκηση του κόμματος. «Με την απόφαση αυτή απομακρύνεται η εκλεγμένη ηγεσία και το κόμμα διοικείται από πρόσωπα που ορίζονται από το δικαστήριο. Τα πρόσωπα που διορίστηκαν δεν έχουν σαφώς καθορισμένη αποστολή και οι αρμοδιότητές τους είναι αόριστες και ασαφείς», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Νέες συγκεντρώσεις και ένταση στην Άγκυρα

Παράλληλα με τη νομική διαδικασία, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ συγκάλεσε εκ νέου την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος το πρωί της Τρίτης, ενώ το κόμμα κάλεσε τους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία στις 20:30 το βράδυ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν επεισόδια.

Η ατμόσφαιρα στα γραφεία του CHP παραμένει τεταμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του κόμματος προπηλάκισαν τον τέως πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ενώ εξαγριωμένο πλήθος κατέβασε και έσκισε κορνιζαρισμένη φωτογραφία του, την οποία ποδοπάτησε φωνάζοντας «προδότης».