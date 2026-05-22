Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τουρκικές αγορές μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Άγκυρας, η οποία καθαιρεί τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση πτώση στο χρηματιστήριο, αύξηση στα ασφάλιστρα κινδύνου και παρεμβάσεις των κρατικών τραπεζών για τη στήριξη της λίρας.

Το Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης κατέγραψε βουτιά 6,1% μετά τη δικαστική απόφαση, γεγονός που ενεργοποίησε τον μηχανισμό αυτόματης διακοπής συναλλαγών. Η έντονη αντίδραση των επενδυτών αντανακλά την ανησυχία για την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Παράλληλα, τα πενταετή CDS αυξήθηκαν κατά 12 μονάδες βάσης, φθάνοντας τις 253 μονάδες, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο ανεξαρτήτως διάρκειας. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την αύξηση του αντιλαμβανόμενου ρίσκου για την τουρκική οικονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από traders που επικαλείται το Bloomberg, οι κρατικές τράπεζες της Τουρκίας προχώρησαν σε παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της λίρας. Υπολογίζεται ότι πούλησαν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό ποσό παρέμβασης κοντά στα 9 δισεκατομμύρια.

Παρά την αρχική αναταραχή, η τουρκική λίρα εμφάνισε τάσεις σταθεροποίησης μετά τις παρεμβάσεις. Το χρηματιστήριο, μάλιστα, παρουσίασε μερική ανάκαμψη, με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 1,9% το πρωί, ενώ η λίρα διαπραγματευόταν στις 45,74 ανά δολάριο, με μικρή υποχώρηση 0,34%.

Η αποκλιμάκωση των πιέσεων δείχνει ότι η αγορά απορρόφησε εν μέρει το σοκ, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν αν πρόκειται για προσωρινό γεγονός ή για ένδειξη βαθύτερης πολιτικής αστάθειας. Η εξέλιξη της διαμάχης στην αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας αναμένεται να καθορίσει την πορεία των τουρκικών assets το προσεχές διάστημα.